Рост цен и рычаг давление: чем для ЕС обернулось стремление «наказать» Россию

Стремление Евросоюза отказаться от российского газа сделало его зависимым от американских поставок и создало новый рычаг давления со стороны США. Об этом свидетельствуют расчеты и мнения экспертов, опрошенных РИА Новости.

С 2022 года ЕС начал резко сокращать закупки российского газа: если в 2021 году на него приходилось почти половина импорта, то к концу 2025-го доля упала до 12%. Взамен Европа в 4,6 раза нарастила импорт из США, который теперь контролирует более четверти европейского рынка.

Как отмечается, этот переход дорого обошелся экономике ЕС. Рост цен на газ ударил по промышленности, вынудив многие химические, металлургические и стекольные предприятия сократить или остановить производство. Ситуацию усугубляет волатильность цен из-за конкуренции на рынке СПГ с Китаем, говорится в материале.

При этом ограничения не достигли главной цели: Россия смогла быстро перенаправить экспорт на другие рынки, в первую очередь в Китай и Турцию, компенсировав потерю европейских объемов. В итоге, как отмечают аналитики, ЕС не только нанес ущерб собственной экономике, но и попал в зависимость от США, получив в лице Вашингтона дополнительный рычаг политического давления.