Эксперт раскрыл, в какую сумму Трампу обойдется покупка Гренландии

Президент России Владимир Путин накануне предположил, что стоимость Гренландии могла бы составить 200–250 миллионов долларов, если провести аналогию с продажей Аляски США в XIX веке. Экономист Алексей Зубец в комментарии для aif.ru проанализировал, как можно оценить остров по современным меркам.

По словам эксперта, прямое сравнение с Аляской некорректно, поскольку Гренландия значительно больше. Теоретически можно было бы рассчитать стоимость квадратного метра Аляски в золотом эквиваленте того времени, пересчитать по современному курсу и умножить на площадь Гренландии. Однако, как отметил Зубец, сейчас золото в реальном выражении стоит дешевле из-за совершенствования технологий добычи.

Более реалистичный подход связан с заявлением президента США Дональда Трампа, который предлагал каждому жителю Гренландии по одному миллиону долларов за согласие на вхождение в состав США. Умножив эту сумму на население острова (около 57 тысяч человек), получается примерно 57 миллиардов долларов. Американские аналитики, по словам экономиста, оценивают общие затраты, включая дополнительные расходы, в сумму от 65 до 77 миллиардов долларов, что, однако, не является критичным для бюджета США.

Эксперт подчеркнул, что реальная сделка маловероятна, поскольку речь идет не о покупке территории у Дании, а о согласии самих гренландцев, которые неоднократно отвергали подобные инициативы.