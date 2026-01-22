Трамп идет в атаку: ЕС грозит газовая блокада от США

Администрация президента США Дональда Трампа может использовать экономическую зависимость Евросоюза для давления в вопросе о Гренландии. По данным источников, помимо угрозы введения торговых пошлин, США рассматривают возможность ограничения поставок сжиженного природного газа (СПГ), на который ЕС теперь сильно полагается, сообщает РИА Новости.

После прекращения поставок российского газа доля американского сжиженного природного газа (СПГ) в европейском импорте увеличилась до 25%, в то время как российский газ теперь занимает лишь 10–12%. Эксперты предупреждают, что сокращение или прекращение американских поставок может привести к энергетическому кризису в Европе, аналогичному ситуации 2022 года, когда цены на газ взлетели до рекордно высоких значений.

Мировой рынок СПГ не сможет быстро восполнить возникший дефицит, что заставит Европейский Союз срочно искать альтернативные источники поставок в Африке, Катаре и Австралии.

Однако на адаптацию логистических маршрутов потребуется время, в течение которого Европа будет подвержена рискам. Аналитики указывают, что, ориентируясь на поставки американского газа, ЕС создал новую уязвимость, которой может воспользоваться Вашингтон, говорится в материале.