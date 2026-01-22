В России назвали отрасли, которые могут столкнуться с затяжным кризисом

Бизнес-консультант Илья Русяев в интервью News.ru заявил, что металлургическая отрасль в 2026 году может столкнуться с затяжным кризисом из-за высоких ставок, слабого внутреннего спроса и сжатия экспортных рынков.

Как уточнил собеседник, под давлением жесткой денежно-кредитной политики ЦБ также окажутся строительство и девелопмент. По его оценкам, отрасль станет осторожнее в производственных планах, усилится борьба за маржу и логистические возможности для экспорта. Ситуация в строительстве усугубляется ипотечной зависимостью: по данным ДОМ.РФ, до 75% сделок на рынке жилья совершаются с использованием кредита.

Русяев также прогнозирует серьезное падение спроса на новые автомобили — в первом квартале 2026 года снижение может составить до 40% из-за удорожания владения. Параллельно ожидается сокращение рынка лизинга, который в 2025 году уже мог уменьшиться почти вдвое из-за высокой ставки.

Кризисные явления, по мнению эксперта, затронут и угольную отрасль, которая вошла в год с убытками и зависит от конъюнктуры азиатских рынков.

Ранее президент РСПП Александр Шохин также отмечал трудности в этих секторах, но подчеркивал адаптивность экономики и необходимость мягкого стимулирования роста.