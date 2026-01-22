Международные резервы России за неделю выросли на $16,6 млрд

Международные резервы России за неделю увеличились на $16,6 млрд и по состоянию на 16 января достигли $769,1 млрд, обновив предыдущий максимум.

Об этом следует из информации, опубликованной на сайте Банка России.

В Центробанке уточнили, что рост показателя составил 2,2%.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 16 января 2026 года составили $769,1 млрд США», — говорится в сообщении регулятора.

В Банке России добавили, что увеличение произошло в основном за счёт положительной переоценки.

Ранее эксперты отмечали, что укрепление рубля в 2025 году способствовало замедлению инфляции, однако оказало давление на доходы экспортёров и бюджет.

Также сообщалось, что доля доллара в мировых золотовалютных резервах впервые за 20 лет снизилась до 40%, тогда как доля золота достигла максимальных значений с начала 1990-х годов.