Международные резервы России за неделю выросли на $16,6 млрд

Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России за неделю увеличились на $16,6 млрд и по состоянию на 16 января достигли $769,1 млрд, обновив предыдущий максимум.
Об этом следует из информации, опубликованной на сайте Банка России.
В Центробанке уточнили, что рост показателя составил 2,2%.
«Международные резервы по состоянию на конец дня 16 января 2026 года составили $769,1 млрд США», — говорится в сообщении регулятора.
В Банке России добавили, что увеличение произошло в основном за счёт положительной переоценки.
Ранее эксперты отмечали, что укрепление рубля в 2025 году способствовало замедлению инфляции, однако оказало давление на доходы экспортёров и бюджет.
Также сообщалось, что доля доллара в мировых золотовалютных резервах впервые за 20 лет снизилась до 40%, тогда как доля золота достигла максимальных значений с начала 1990-х годов.