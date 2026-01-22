В России побит рекорд энергопотребления

В России был установлен исторический максимум энергопотребления. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Системный оператор Единой энергосистемы».

Согласно сообщению оператора, рекорд был установлен 22 января. Потребление энергии в этот день достигло уровня в 171,943 ГВт. Причиной такой нагрузки назвали сильные морозы, охватившие значительную часть России.

«Сегодня в часы утреннего максимума нагрузки потребление электрической мощности в Единой энергосистеме России достигло исторического рекорда. Наибольшее за всю историю Единой энергосистемы потребление составило 171 943 МВт, что на 554 МВт больше предыдущего исторического максимума, зафиксированного 11 декабря 2023 года», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что энергопотребление в России снизилось по итогам 2025 года.