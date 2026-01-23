Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Новый московский банк" из-за нарушения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, сообщается на сайте регулятора.

По данным ЦБ, "Новый московский банк" фактически не занимался кредитованием экономики. Ссудная задолженность банка, составлявшая около 10% активов, отличалась крайне низким качеством.

"Специализируясь на расчетно-кассовом обслуживании, банк на протяжении продолжительного времени проводил в крупных объемах подозрительные операции группы клиентов с признаками "технических" компаний. Несмотря на неоднократное применение Банком России надзорных мер, руководство и собственники кредитной организации не предпринимали действенных мер для снижения выявленных рисков в ее деятельности", - говорится в сообщении.

"Новый московский банк" занимает 258-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций.