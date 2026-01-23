Серьезный удар: как соглашение с Меркосур отразится на ЕС

Заключение соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и южноамериканским блоком Меркосур может серьезно ударить по конкурентоспособности европейских фермеров. По мнению экспертов, опрошенных РИА Новости, наибольшему риску подвергнутся производители говядины, птицы, сахара, этилового спирта, кукурузы, риса и меда.

Как пояснила предприниматель Наталья Мордвинова, в этих сегментах, где покупатель часто выбирает товар по цене, европейские производители могут быстро потерять долю рынка из-за масштаба и низкой себестоимости производства в странах Южной Америки. Эксперты отмечают, что у фермеров Меркосур менее строгие экологические и производственные стандарты, что также снижает издержки.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова добавила, что особую угрозу представляет возможный рост поставок кукурузы, несмотря на то, что доля Меркосур в европейском импорте за последние годы сократилась с 17% до 4%.

По словам экспертов, соглашение не приведет к одномоментному обвалу цен, но перераспределит товарные потоки. В Южной Америке могут подешеветь европейские промышленные товары, а в Европе — усилиться давление на местных аграриев. Ключевыми факторами для глобальных цен останутся урожаи, логистика и курсы валют.