В Китае оценили последствия от «эпической тарифной войны» Трампа

Лера Букина

Эпическая торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, не смогла остановить рост внешней торговли Китая. Об этом в беседе с РИА Новости заявила научный сотрудник Института финансовых исследований «Чунъян» Лю Ин.

По словам собеседницы, несмотря на беспрецедентные тарифы, введенные США за прошедший год, внешняя торговля КНР показала значительный рост, вопреки общей напряженной тенденции. Китайской экономике удалось достичь роста в 5%, а экспорт вырос на 6,1%, причем его вклад в ВВП составил 32,7%.

Эксперт подчеркнула, что китайский экспорт не только достиг рекордных объемов, но и продемонстрировал диверсификацию, инновационность и экологичность, что позволило Китаю сохранить лидирующие позиции в мировой торговле.

Данные Главного таможенного управления КНР подтверждают эту оценку: общий объем внешней торговли страны в 2025 году достиг рекордных $6,35 трлн, увеличившись на 3,2%. Экспорт вырос на 5,5% (до $3,77 трлн), а импорт остался на уровне предыдущего года ($2,58 трлн). При этом ВВП Китая достиг 140 трлн юаней (около $20 трлн), показав рост в 5%.