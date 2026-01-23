Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение Москвы использовать замороженные российские активы для восстановления регионов РФ, в том числе Курской области, является «абсурдом». Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Киев будет «бороться» за то, чтобы иметь возможность использовать все активы РФ для финансирования восстановления Украины после подписания соглашения.

21 января президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности заявил, что Москва может направить $1 млрд из замороженных российских активов в «Совет мира». Также глава государства не исключил, что часть средств могут использовать для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий на Украине.

22 января издание The Financial Times сообщило, что встреча Трампа и Зеленского, состоявшаяся в Давосе «на полях» Всемирного экономического форума, не привела к подписанию ранее подготовленных документов.

В этот же день, поздно вечером, в Москве состоялась встреча Путина с представителями американской администрации. Как сообщал Кремль, переговоры продлились более трех с половиной часов и прошли в закрытом формате.

По итогам встречи помощник Путина Федор Ушаков заявил, что переговоры носили «предельно откровенный и доверительный характер». Первая встреча трехсторонней рабочей группы России, Украины и США по безопасности пройдет 23 января в Абу-Даби в ОАЭ.