Названы заменяющие российскую нефть для Индии поставщики

Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в рамках отказа от российской нефти увеличивают закупки у таких поставщиков, как Shell, Mercuria, Exxon и Petrobras. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с положением дел, сообщает Reuters.

С помощью смены направлений поставок Индия намерена заключить торговую сделку с США и добиться снижения пошлин. Глава Белого дома Дональд Трамп настаивает на остановке импорта сырья из России в целях давления на Москву, что в перспективе позволит добиться прекращения боевых действий на Украине.

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии Indian Oil через трейдеров переключается на нефть марок Murban и Upper Zakum (ОАЭ), Hungo и Clove (Ангола), Buzios (Бразилия). Также в декабре нефтепереработчик приобретал сырье в Колумбии и Эквадоре.

Вашингтон ввел пошлины на товары из Индии в августе 2025 года. Но серьезное сокращение поставок началось только после санкций в отношении крупнейших российских экспортеров нефти, вступивших в силу в ноябре.

В декабре экспорт российской нефти в Индию, как свидетельствуют данные танкерных перевозок, упал до 1,1 миллиона баррелей в сутки — это самый низкий показатель с ноября 2022 года. Одновременно китайский импорт Urals (основной экспортный сорт России, поставляется из портов в европейской части страны) вырос до рекордных 400 тысяч баррелей в сутки.

Одним из следствий стал резкий рост дисконта на российскую нефть. Если в августе 2025 года Urals продавали в Китае с премией в один доллар к Brent (традиционно китайские потребители закупают другие сорта, поставляемые с Дальнего Востока), то в декабре скидки доходили до десяти долларов за баррель.