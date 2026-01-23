Кремль назвал сумму замороженных российских активов в США

Кремль не раскрывает точную сумму замороженных в США активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге, что сумма составляет "чуть меньше" $5 млрд.

"Точную сумму тоже называть не буду. Скажу, что это чуть меньше, чем $5 млрд", - поделился он.

Песков напомнил о "решении выделить $1 млрд из этих арестованных, незаконно удерживаемых активов на территории США в Совет мира, с тем чтобы эти деньги через Совет мира были потрачены для гуманитарных целей в Палестине, для палестинцев".

