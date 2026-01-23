Сокращение кадров и прогнозы: как внедрении ИИ скажется на рынке труда

Внедрение искусственного интеллекта не приведет к резкому росту увольнений, однако серьезно трансформирует рынок труда и потребует масштабного переобучения кадров. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на мнения экспертов.

По словам начальника отдела изучения ИИ в РАНХиГС Петра Отоцкого, технологии помогут на 80% решить проблему дефицита специалистов в России не за счет сокращений, а благодаря перераспределению сотрудников. Он отметил, что внедрение ИИ полностью закроет кадровую потребность в таких сферах, как торговля, IT, финансы, наука, образование и культура.

Согласно прогнозам, развитие генеративного искусственного интеллекта может дополнительно принести экономике России до 2,5% ВВП. Таким образом, главным вызовом станет не сокращение рабочих мест, а адаптация и повышение квалификации персонала под новые задачи.

Ранее сообщалось, что специалисты Академии государственной противопожарной службы МЧС России совместно с компанией «Яндекс» разрабатывают сервис на основе искусственного интеллекта для помощи дознавателям при расследовании причин возгораний.