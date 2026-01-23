«Уперлись в потолок»: ЕС сменили зависимость от газа из РФ на «американское рабство»

Лера Букина

Европа может столкнуться с новым энергокризисом из-за критической зависимости от американского сжиженного природного газа (СПГ) и низких запасов в хранилищах, сообщает The Guardian, анализируя сложившуюся ситуацию. Комментарий для kp.ru дал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Собеседник указывает на противоречивые интересы стран ЕС. При этом рост зависимости от США усугубляется тем, что китайские компании, столкнувшись с торговыми пошлинами, перенаправили часть своих американских контрактов на европейский рынок.

По словам эксперта, зависимость от России меняется на зависимость от США. При этом, как уточнил он, «Норвегия рядом стоит и не отсвечивает».

«Осло увеличивать поставки уже не может — чисто технически. Уперлись в потолок, больше добывать не может, больше поставлять не может, но три года — крупнейший поставщик в Евросоюзе. Раньше занимали второе место - после России», — отметил Фролов.

После отказа от российского газа ЕС резко увеличил импорт СПГ из США, который в 2025 году составил 83 млрд кубометров — около четверти всего европейского импорта. Однако это привело к новым уязвимостям: высокие цены на американский газ уже вызывают критику в Германии и Франции, а в случае перебоев поставок у Европы нет быстрых альтернатив.

Эксперты отмечают, что европейцы фактически заменили зависимость от России на зависимость от США и Норвегии, хотя роль последней часто остается в тени. Рынок СПГ остается напряженным из-за глобальной конкуренции с Азией, которая потребляет 70% мирового объема, что ограничивает маневр для Европы в случае кризиса.