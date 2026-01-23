Биржевая стоимость платины обновила исторический максимум

Стоимость фьючерса на платину с поставкой в апреле 2026 года на Нью-Йоркской товарной бирже обновила исторический максимум, увеличившись более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14:24 мск цена фьючерса росла на 4,86% — до $2702,1 за тройскую унцию.

К 14:35 мск рост ускорился до 5,23%, а стоимость достигла $2711,8 за тройскую унцию.

С начала года платина подорожала на 24,49%, показав значительный рост на фоне повышенного спроса на драгметаллы.

Ранее цена на золото обновила исторический рекорд, впервые превысив отметку $4,9 тыс. за тройскую унцию.

Также ранее биржевые цены на газ в Европе впервые за десять месяцев поднялись выше $500 за 1 тыс. кубометров.