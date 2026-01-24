Трамп пригрозил Канаде 100-процентными пошлинами

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет в отношении Канады таможенные пошлины в размере 100% в случае, если Оттава заключит торговую сделку с Китаем.

"Если губернатор Карни (Трамп называет так премьер-министра Канады Марка Карни - прим. ТАСС) думает, что может превратить Канаду в порт выгрузки для Китая, чтобы отправлять товары и продукцию в США, то он грубо ошибается", - написал глава Белого дома в Truth Social, выступив с утверждением, что Китай "полностью поглотит" северного соседа США.