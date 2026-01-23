Одному драгоценному металлу предрекли дефицит

Дефицит на рынке платины сохранится как минимум до 2030 года. Такое развитие событий предрекли аналитики Всемирного совета по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council), сообщает ТАСС.

По мнению экспертов, рост цен на платину и увеличение биржевых запасов приведут к балансу на рынках платины в 2026 году. Однако уже в следующем дефицит на рынке возобновится на уровне 348 тысячи тройских унций в год. Одной из причин станет статус драгоценных металлов, которые по-прежнему будут выступать в качестве защитных активов в 2026 году на фоне таких геополитических потрясений, как действия США в Венесуэле и ситуация вокруг Гренландии.

«Общий объем поставок платины увеличится на 0,9 процента в годовом исчислении в период с 2025 по 2030 год, чему будет способствовать увеличение объемов переработки Спрос на платину будет ограничен и снизится на 0,7 процента в годовом выражении в период с 2025 по 2030 год», — пояснили в WPIC.

Стоимость платины вновь взлетела до рекордных отметок вечером в четверг, 22 января. Цена установила новый исторический рекорд стоимости в 2555,8 доллара за унцию. В то же время золото поднималось до 4887,86 доллара, что буквально на несколько центов меньше максимума от 21 января в 4888,22.