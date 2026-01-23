Захват Францией танкера с российской нефтью не повлияет на котировки

Захват нефтяного танкера Grinch, следовавшего из Мурманска, силами ВМС Франции для мирового рынка и котировок барреля имеет такое же значение, как резкое подорожание укропа на каком-нибудь базаре в Молдавии. Но произошедшее - совсем не бессмысленное действие со стороны Европы как с политической, так и экономической точки зрения, считают опрошенные "РГ" эксперты.

© Российская Газета

Конечно, на фоне очередной эскалации конфликта США и Ирана нефтяной рынок находится на нервах, но котировки барреля на действие французов никак не отреагировали.

Захват отдельных танкеров никак не может повлиять ни на баланс спроса и предложения на нефть, ни, соответственно, на ее котировки - слишком о незначительных объемах идет речь, пояснил "РГ" доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов.

Котировки волнует ситуация на Ближнем Востоке, спрос в Китае и Индии, возможные новые тарифы США, но никак не пиратство в Средиземном море. Кстати, в 2024 году было зафиксировано 116 нападений на торговые суда в открытом море. Были среди них и нефтетанкеры. То есть ничего нового в захвате судов в море нет - за исключением того, что сейчас этим занимаются цивилизованные вроде страны.

При этом на торговлю российской нефтью акция французов будет иметь влияние. По словам главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, пока захват танкеров не стал массовым, цены на нефть на это реагировать не будут, а вот стоимость фрахта для российских компаний возрастает. Она уже была очень высокой, а сейчас может подняться еще. Агентство Bloomberg недавно публиковало данные, что фрахт из Новороссийска в Индию составляет 8,5-9,5 долл. за баррель, а из Балтики - 10-11 долл. Это дорого, и это все издержки российских компаний, которые бьют по их доходам, а в итоге - и по доходам нашей страны, поясняет эксперт.

Есть вопросы к Франции и с точки зрения морского права. Нет, официально все чисто. Как объяснил Андрианов, согласно Конвенции ООН по морскому праву, военный корабль имеет право остановить и досмотреть судно, если есть основания подозревать, что оно не имеет национальности (идет без флага) или использует ложный флаг. Всего в мире под флагом Коморских островов (именно под ним шел Grinch) ходит более 600 судов, при этом в сентябре 2025 года правительство этого островного государства заявило, что свыше 60 танкеров и газовозов были ложно приписаны к их реестру без официального разрешения. Именно это заявление создало повод для остановки и досмотра судов под коморским флагом.

Сам же факт перевозки нефти из РФ в другие страны, не присоединившиеся к антироссийским санкциям, никаких международных норм и правил не нарушает. Введенный ЕС потолок цен на российскую нефть - это его личное внутреннее дело, и покупатели российского сырья не обязаны его соблюдать, а поэтому и нет никаких юридических оснований препятствовать данным поставкам, отмечает эксперт.

При этом президент Франции Эмманюэль Макрон после захвата танкера откровенно заявил, что будет требовать соблюдения санкций ЕС и препятствовать деятельности так называемого "теневого флота", перевозящего российскую нефть. А это уже совсем другая история, причем противоречащая международному морскому праву.

Здесь, кстати, резонен еще вопрос об отношениях с ЕС и Францией. Отказываться от закупок российской нефти, не покупать наш газ и уголь, не страховать нашу нефть, отказываться ее перевозить, не пускать танкеры в свои порты европейские страны в одностороннем порядке могут сколько угодно. Это их право. Но европейские санкции не имеют трансграничного действия, а в состоянии войны с Россией они официально не находятся. А танкер Grinch, как известно, находился в нейтральных водах.

Как замечает Симонов, у Франции сейчас очень двуличная позиция. С одной стороны, говорится, что судно было остановлено по подозрению в наличии "ложного флага", а с другой - что его остановили из-за перевозки российской нефти и принадлежности к "теневому флоту". Фактически выходит, что ЕС подменяет своими санкциями Конвенцию по морскому праву ООН. В ней они находят зацепки для правового оформления своих действий, но даже не скрывают истинных причин.

Причем это происходит уже не первый раз, напоминает Симонов. Достаточно вспомнить танкер Boracay, который был задержан французами осенью прошлого года. Причем в итоге его пришлось отпустить, поскольку нарушений найдено не было.

Андрианов считает, что сейчас главный мотив действий французской стороны - не соблюдение международных правил судоходства, а попытка устроить "политическую демонстрацию", показать, что они не "тварь дрожащая", а могут по примеру США захватывать танкеры в открытом море. Здесь нежелательный прецедент был создан Соединенными Штатами, которые начали захват судов, осуществляющих перевозку нефти из Венесуэлы, именно это и спровоцировало Париж на то, чтобы тоже "поиграть в пиратов". Поэтому наличие юридических оснований тут вторично, а первичен тот откровенный вызов, который власти Франции (по крайней мере, в своих собственных глазах) бросают Москве, пытаясь препятствовать работе серого флота.