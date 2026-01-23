Расходы на разрушение планеты в 30 раз превысили траты на ее защиту

Мир тратит на разрушение планеты в десятки раз больше, чем на ее защиту. Такой вывод содержится в последнем Организации Объединенных Наций (ООН) по окружающей среде (ЮНЕП) The State of Finance for Nature 2026.

© Lenta.ru

Согласно документу, суммарный объем финансовых потоков, связанных с деятельностью, которая разрушает природу, в год достигает 7,3 триллиона долларов. Частные инвестиции составляют 4,9 триллиона долларов — прежде всего они вливаются в промышленность, коммунальное хозяйство, энергетику и производство сырьевых материалов. На государственные субсидии приходятся 2,4 триллиона долларов — они идут на добычу ископаемого топлива, строительство, транспорта, сельское хозяйство и водопользование.

При этом на природоориентированную деятельность, по оценкам авторов доклада, в мире расходуют в тридцать раз меньше. Инвестиции ограничиваются 220 миллиардами долларов в год, 90 процентов из них поступают от государства. Для того, чтобы достичь к 2030 году поставленных ООН климатических и экологических целей, объем вкладываемых средств необходимо увеличить в 2.5 раза, подсчитали эксперты. Речь идет о 571 миллиарде долларов в год, что равнозначно 0,5 процента мирового ВВП. Такую сумму в организации считают вполне посильной.

Ранее Financial Times писала о массовом отказе мировых компаний от производства «зеленого» водорода. Так, за 2025 год были отменены или поставлены на паузу почти 60 проектов по выработке низкоуглеродного топлива. Совокупный годовой объем производства на отвергнутых проектах мог достигать 4,9 миллиона тонн.