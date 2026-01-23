Стоимость серебра впервые стала трехзначной

Стоимость серебра впервые в истории стала трехзначной, свидетельствуют данные торгов. Продолжив неуклонный рост, показатель к моменту написания материала достиг 100,36 доллара за унцию, а на максимуме поднимался до 100,47, прибавляя 23 января более 4 процентов.

© Global look

С начала года мировые цены на серебро, стремительно дорожающее, как и другие драгметаллы, выросли на 40 процентов, обновляя рекорды почти в ежедневном режиме. Новый взрывной рост стоимости драгметаллов эксперты связывают с очередным витком геополитической нестабильности и прежде всего ситуацией вокруг Гренландии.