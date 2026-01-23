СМИ: США рассматривают вариант блокады поставок нефти на Кубу

Politico: США рассматривают вариант блокады поставок нефти на Кубу

ТАССиещё 2

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает варианты давления на Кубу, в том числе и через морскую блокаду поставок нефти. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

© Global Look Press

По их информации, такая инициатива была поддержана госсекретарем США Марко Рубио. Решение еще не принято, но такой вариант может войти в комплекс возможных действий, представленных Трампу.

11 января Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы. Он обвинил Гавану в оказании Каракасу "услуг безопасности". Трамп сообщил, что поставки венесуэльской нефти на Кубу будут прекращены. Президент США также заявил, что Вашингтон после военной операции в Венесуэле находится в контакте с кубинскими властями по поводу возможной сделки.