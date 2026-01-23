СМИ: США рассматривают вариант блокады поставок нефти на Кубу

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает варианты давления на Кубу, в том числе и через морскую блокаду поставок нефти. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По их информации, такая инициатива была поддержана госсекретарем США Марко Рубио. Решение еще не принято, но такой вариант может войти в комплекс возможных действий, представленных Трампу.

11 января Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы. Он обвинил Гавану в оказании Каракасу "услуг безопасности". Трамп сообщил, что поставки венесуэльской нефти на Кубу будут прекращены. Президент США также заявил, что Вашингтон после военной операции в Венесуэле находится в контакте с кубинскими властями по поводу возможной сделки.