СМИ: США рассматривают вариант блокады поставок нефти на Кубу

Администрация Трампа усиливает экономическое давление на Остров свободы и рассматривает вариант полной морской блокады Кубы с целью недопущения поставок нефти и в перспективе смены революционного режима. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на трех высокопоставленных сотрудников американской администрации, говоривших на условиях анонимности.

Этот вариант продвигают перед Трампом несколько ярых противников кастровского режима в администрации США во главе с госсекретарем Марко Рубио, выходцем из семьи кубинских иммигрантов, бежавших с острова после победы революции 1959 года. Рубио давно выступает за жесткие меры против Гаваны в надежде обеспечить падение режима. Решение об одобрении этого шага пока не принято, но он может стать одним из возможных вариантов, предложенных президенту Дональду Трампу, чтобы добиться конца коммунистического правления на Кубе, добавили собеседники.

Трамп крайне резко критиковал революционный режим на Кубе еще во время своего первого президентского срока и фактически перечеркнул все достижения своего предшественника Барака Обамы, который пошел на примирение с Гаваной и встретился с тогдашним главой Кубы Раулем Кастро. Если ранее Трамп заявлял, что Остров свободы, который находится под блокадой с 1962 года, "падет сам собой", то после ареста президента Венесуэлы Николаса Мадуро Трамп перешел к открытым угрозам, заявив, что Соединенным Штатам, возможно, не останется ничего иного, кроме как "прийти и взорвать это место". Тем более что все попытки Вашингтона ранее реализовать сценарий цветных революций на острове не увенчались успехом. К тому же Революционные вооруженные силы Кубы, которыми более полувека руководил Рауль Кастро, были и остаются надежным оплотом властей островного государства.

Теперь, согласно источникам в американской администрации, глава Белого дома и его влиятельное антикубинское окружение намерены лишить импорта нефти Кубу, испытывающую колоссальные проблемы в экономике, и в особенности, энергетике, свидетельством чему стали неоднократные отключения электричества, или блэкауты, по всему острову в последние месяцы. Критики кубинского правительства, вероятно, будут приветствовать это предложение, если оно будет реализовано Белым домом. Радикально настроенные республиканцы уже приняли идею полного блокирования доступа Кубы к нефти. "Не должно быть ни цента, ни нефти. Ничто не должно попасть на Кубу", - сказал сенатор Рик Скотт, республиканец от Флориды, где проживает полуторамиллионная кубинская диаспора.

В свое время покойный президент Венесуэлы Уго Чавес в рамках "братской помощи" договорился с Фиделем Кастро о безвозмездных поставках на остров сотен тысяч баррелей нефти в день. Теперь, после ареста Мадуро, Вашингтон перекрыл этот канал, по которому Гавана получала от Каракаса до 80 процентов своей нефти извне. Эти усилия оправдываются законом LIBERTAD 1994 года, более известным как Закон Хелмса-Бёртона, сказал один из собеседников. Этот закон кодифицирует эмбарго США на кубинскую торговлю и финансовые операции. Трамп и Рубио выразили оптимизм в том, что коммунистическое правительство острова скоро падет из-за потери экономической поддержки Венесуэлы. В последнее время Мексика стала основным поставщиком, после того как поставки нефти из Венесуэлы иссякли. Однако Мексика взимает плату с Кубы за импорт нефти, и ее поставки, как ожидается, не смогут полностью компенсировать усугубляющийся "энергетический голод" на Кубе.

Вместе с тем, по словам всех трех источников, внутри Белого дома продолжаются дебаты о том, нужно ли вообще идти так далеко и "закручивать гайки". Полная блокада импорта нефти на Кубу может спровоцировать гуманитарный кризис на острове, что заставило некоторых членов американской администрации выступить против этого, отметили собеседники. Однако обсуждения показывают, насколько серьезно чиновники внутри администрации Трампа рассматривают возможность свержения лидеров в Латинской Америке, которых они считают противниками, отмечает издание. "Энергия - это удушающий захват, чтобы уничтожить режим", - сказал один человек, знакомый с планом Рубио и его окружения. Свержение коммунистического правительства страны, находящегося у власти с Кубинской революции 1959 года, в глазах администрации "на 100 процентов событие 2026 года", добавил этот собеседник. Печально, что именно на этот год приходится 100-летие команданте Фиделя Кастро, которое будет отмечаться во всем мире 13 августа.

Справка "РГ"

Блокада в отношении Острова свободы, по оценке многих аналитиков, самая бесчеловечная в истории человечества, неоднократно подкреплялась откровенно враждебными действиями со стороны властей США, а режим санкций усиливался тайными операциями, направленными на физическое устранение Фиделя и последующую смену власти. Сам Фидель в беседе со знаменитым американским режиссером Оливером Стоуном для фильма Looking for Fidel ("В поисках Фиделя") в 2003 году, сообщил ему, что на него были проведены или планировались и были задокументированы 734 покушения. Кубинский режим за десятилетия пережил жесткие санкции США и масштабное торговое эмбарго. Во многом благодаря гению Фиделя Кастро, другого лидера бы "снесли с пьедестала" в голодные 1990-е, пережил падение Советского Союза после Холодной войны. Однако в международном сообществе растут опасения, что внезапный крах кубинского правительства вызовет региональный миграционный кризис и дестабилизирует Карибский регион.