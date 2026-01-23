В ЦБ объяснили, чем опасно резкое снижение ключевой ставки
Резкое снижение ключевой ставки может спровоцировать рост цен, рассказал заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, пишет ТАСС.
Зампред председателя Центробанка объяснил, что, когда регулятор повышает ключевую ставку, спрос в экономике снижается, соответственно, замедляется и рост цен. Поэтому высокая ставка помогает остановить инфляцию.
"И наоборот: когда ставка низкая, деньги дешевые, все больше берут кредиты и тратят, спрос растет быстрее возможностей расширять производство, и цены начинают расти. Если Банк России сейчас резко снизит ставку в попытке повысить доступность кредитов, это разгонит инфляцию еще сильнее", - рассказал Алексей Заботкин, его цитирует ТАСС.
Компании при быстром, непредсказуемом росте цен затрудняются с планированием, подсчетами будущих доходов и расходов, поставщики меняют цены и условия контрактов.
"Инвесторы и кредиторы в таких условиях требуют большую премию за риск. Получается замкнутый круг: попытка помочь бизнесу дешевыми деньгами приводит к инфляции, которая в итоге бьет по нему же", - добавил Заботкин.
По его словам, текущая задача ЦБ - вернуть инфляцию к цели 4% и удерживать ее там стабильно.
Ранее Алексей Заботкин рассказал, что в ЦБ не видят оснований говорить о пузыре цен на рынке жилья в 2025 году.