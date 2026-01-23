В ЦБ объяснили, чем опасно резкое снижение ключевой ставки

Резкое снижение ключевой ставки может спровоцировать рост цен, рассказал заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, пишет ТАСС.

© Российская Газета

Зампред председателя Центробанка объяснил, что, когда регулятор повышает ключевую ставку, спрос в экономике снижается, соответственно, замедляется и рост цен. Поэтому высокая ставка помогает остановить инфляцию.

"И наоборот: когда ставка низкая, деньги дешевые, все больше берут кредиты и тратят, спрос растет быстрее возможностей расширять производство, и цены начинают расти. Если Банк России сейчас резко снизит ставку в попытке повысить доступность кредитов, это разгонит инфляцию еще сильнее", - рассказал Алексей Заботкин, его цитирует ТАСС.

Компании при быстром, непредсказуемом росте цен затрудняются с планированием, подсчетами будущих доходов и расходов, поставщики меняют цены и условия контрактов.

"Инвесторы и кредиторы в таких условиях требуют большую премию за риск. Получается замкнутый круг: попытка помочь бизнесу дешевыми деньгами приводит к инфляции, которая в итоге бьет по нему же", - добавил Заботкин.

По его словам, текущая задача ЦБ - вернуть инфляцию к цели 4% и удерживать ее там стабильно.

Ранее Алексей Заботкин рассказал, что в ЦБ не видят оснований говорить о пузыре цен на рынке жилья в 2025 году.