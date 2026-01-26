Российской кризисной отрасли пообещали новые проблемы

Металлургическая отрасль в России в текущем году столкнется с новым падением производства и усилением кризиса из-за низкого уровня мировых цен и высокой ключевой ставки. Об этом со ссылкой на данные World Steel Association и оценки экспертов пишет «Коммерсантъ».

В целом в 2025 году выпуск стали сократили большинство крупнейших мировых производителей, а совокупный объем упал на два процента. В России, идущей на пятом месте, производство снизилось на 4,5 процента, до 67,8 миллиона тонн. Эта оценка близка к данным корпорации «Чермет», которая ранее сообщила о выпуске 67,4 миллиона тонн стали в стране по итогам года.

Китайские предприятия сократили производство стали на 4,4 процента, до 960,8 миллиона тонн, но этого мало для стабилизации мировых цен. Индия, напротив, увеличила выпуск на 10,4 процента, до 154,9 миллиона тонн.

Аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко полагает, что в Китае в текущем году динамика замедлится. Базовый сценарий предполагает падение производства на 2-4 процента, до 930-940 миллионов тонн, а то время как в Индии рост при отсутствии сильных экономических шоков составит 6-7 процентов в год.

В России, полагает эксперт по горно-металлургической отрасли Института экономики роста имени Столыпина Павел Гамов, в 2026 году производств стали упадет на пять процентов. По его словам, текущий уровень ключевой ставки недостаточен для оживления инвестиций, рост экономики будет находиться на околонулевом уровне, а повышения мировых цен до уровня, при котором экспорт позволит наращивать выпуск, ожидать не приходится из-за перепроизводства.

В декабре ассоциация «Русская сталь» обратилась к первому вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой снизить давление на отрасль, поскольку та сталкивается с одним из самых затяжных кризисов в истории и ожидать скорого исправления ситуации нельзя из-за комплексного характера проблем.