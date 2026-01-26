The Guardian: в Германии хотят забрать к себе хранящееся в США золото

Германия сталкивается с призывами изъять золото на миллиарды евро из хранилищ США, вызванными изменениями в трансатлантических отношениях и непредсказуемостью Дональда Трампа.

Бывший Третий рейх обладает вторым в мире по величине национальным запасом золота после США, из которого примерно 164 миллиарда евро – 1236 тонн – хранятся в Нью-Йорке. Эмануэль Мёнх, ведущий экономист и бывший руководитель отдела исследований федерального банка Германии, Бундесбанка, призвал вернуть золото в ФРГ, заявив, что хранить его в США при нынешней администрации слишком “рискованно”.

“Учитывая текущую геополитическую ситуацию, хранение такого количества золота в США представляется рискованным, - сказал экономист финансовой газете Handelsblatt. – В интересах большей стратегической независимости от США Бундесбанку было бы целесообразно рассмотреть возможность репатриации золота”.

Штефан Корнелиус, пресс-секретарь коалиционного правительства Фридриха Мерца, недавно заявил, что вопрос о выводе золотого запаса в настоящее время не рассматривается.

Но Мёнх - лишь еще один в ряду экономистов и финансовых экспертов, которые утверждают, что такой шаг соответствовал бы большей стратегической независимости, которой крупнейшая экономика Европы добивалась от США в последние месяцы, комментирует The Guardian.

Михаэль Егер, глава Европейской ассоциации налогоплательщиков (TAE), а также Ассоциации налогоплательщиков Германии, также заявил, что Берлин должен сделать свой ход, утверждая, что заявленное желание США захватить Гренландию должно объединить умы.

“Трамп непредсказуем, и он делает все, чтобы получить доход. Вот почему наше золото больше не находится в безопасности в хранилищах ФРС, - сказал Егер в интервью Rheinische Post. - Что произойдет, если провокация в Гренландии продолжится? Возрастает риск того, что немецкий Бундесбанк больше не сможет получить доступ к своему золоту. Поэтому следует вернуть свои резервы”.

Егер сказал, что в прошлом году он направил письма в Бундесбанк и министерство финансов, призывая их “вернуть наше золото домой”.

До недавнего времени, констатирует The Guardian, проблема золота была прерогативой в основном ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), которая неоднократно призывала к возвращению золота из патриотических соображений. Но теперь эта тема все больше проникает в дискурс мейнстрима.

Катарина Бек, финансовый представитель оппозиционной партии зеленых в Бундестаге, также высказалась за перемещение из США немецких золотых слитков, назвав их “важным якорем стабильности и доверия”, которые “не должны становиться пешками в геополитических спорах”.

Однако Клеменс Фюст, один из самых известных экономистов страны, предостерег от такого шага, заявив, что это может привести к непредвиденным последствиям и “только подольет масла в огонь текущей ситуации”, - сказал он в интервью Rheinische Post.

Общий объем золотых резервов Германии составляет почти 450 миллиардов евро, пишет The Guardian. Чуть более половины хранится в Бундесбанке во Франкфурте-на-Майне, 37% - в хранилищах Федеральной резервной системы США в Нью-Йорке и 12% - в Банке Англии в Лондоне, мировом центре торговли золотом. Бундесбанк заявляет, что регулярно проводит аудит запасов золота, хранящегося у него на хранилищах.

Выступая в октябре прошлого года на осеннем заседании Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне, президент Бундесбанка Йоахим Нагель заверил присутствующих, что “нет причин для беспокойства” по поводу немецкого золота, хранящегося в Федеральной резервной системе США.Фрауке Хайлигенштадт, представитель парламентской группы по финансовой политике от социал-демократов, младших партнеров в правительстве, отмечает, что, хотя она понимает опасения по поводу золотых резервов, причин для паники нет.

“Золотые резервы Германии хорошо диверсифицированы”, - уверяет она. Поскольку половина из них расположена во Франкфурте, “наша способность действовать гарантирована”. Размещение золота в Нью-Йорке имело смысл, добавила она, поскольку “Германия, Европа и США тесно связаны с точки зрения финансовой политики”.

Но на фоне ужесточения риторики Трампа по отношению к его западным партнерам все большее число христианских демократов из партии Фрица Мерца высказываются за перемещение золота из Штатов.

“Из-за администрации Трампа США больше не являются надежным партнером”, - заявила Rheinische Post Ульрике Найер, профессор экономики Университета Дюссельдорфа.