В Германии призвали изъять золото из американских хранилищ

Германии на фоне непредсказуемости администрации США следует вывести золото из американских хранилищ и вернуть его в ФРГ, полагают немецкие экономисты. Об этом пишет обозреватель Кейт Коннолли в статье для The Guardian.

По ее данным, Германия номинально обладает одними из крупнейших национальных золотых резервов. Значительная часть запасов, 1236 тонн золота, хранится в Нью-Йорке.

Обозреватель заметила, что немецкие экономисты и политики требуют вернуть золото в Германию.

Так, бывший руководитель исследовательского отдела Бундесбанка Эммануэль Мёнх призвал вернуть драгоценный металл в ФРГ, заявив, что его хранение в США при нынешней администрации слишком «рискованно».

«В интересах большей стратегической независимости от США Бундесбанку было бы целесообразно рассмотреть вопрос о репатриации золота», — заметил аналитик.

Майкл Йегер, глава Европейской ассоциации налогоплательщиков, отметил, в свою очередь, что Берлин должен предпринять определенные шаги в этом направлении. Он добавил, что история с Гренландией должна заставить правительство задуматься.

«[Президент США Дональд] Трамп непредсказуем и делает все, чтобы получить прибыль. Именно поэтому наше золото больше не в безопасности в хранилищах ФРС», — констатировал общественный деятель.

Ранее председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман сообщила, что Германии нужно как можно скорее вернуть свои золотые резервы из США.