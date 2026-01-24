Трамп раскрыл, как США поступили с венесуэльской нефтью

Илья Родин

Американская сторона забрала себе всю нефть с захваченных ранее танкеров, покинувших Венесуэлу без разрешения американских властей, рассказал журналистам президент США Дональд Трамп. Об этом пишет New York Post.

Трамп раскрыл, как США поступили с венесуэльской нефтью
© Global Look Press

Ранее массмедиа сообщили, что американские военные при помощи союзников захватили семь нефтетанкеров. Репортеры попросили главу США уточнить, как Вашингтон поступил с энергоресурсом.

«Скажем так: у них вообще нет нефти. Мы забираем нефть», — откровенно ответил Трамп.

По его словам, он не может раскрыть, где в настоящее время находятся захваченные суда. Вместе с тем, добавил он, можно сказать, куда направляется захваченная венесуэльская нефть.

США получили 50 млн баррелей нефти из Венесуэлы

Трамп уточнил, что добываемая в Венесуэле нефть поставляется для переработки на нефтеперерабатывающие заводы США в Хьюстоне. Параллельно США планируют выставить на продажу до 50 млн барр. венесуэльской нефти по рыночной цене.

Президент резюмировал, что в дальнейшем в Венесуэлу придут крупные нефтяные компании, и они заберут столько нефти, что республика «заработает больше денег, чем когда-либо прежде».