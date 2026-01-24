Трамп раскрыл, как США поступили с венесуэльскрй нефтью

Американская сторона забрала себе всю нефть с захваченных ранее танкеров, покинувших Венесуэлу без разрешения американских властей, рассказал журналистам президент США Дональд Трамп. Об этом пишет New York Post.

Ранее массмедиа сообщили, что американские военные при помощи союзников захватили семь нефтетанкеров. Репортеры попросили главу США уточнить, как Вашингтон поступил с энергоресурсом.

«Скажем так: у них вообще нет нефти. Мы забираем нефть», — откровенно ответил Трамп.

По его словам, он не может раскрыть, где в настоящее время находятся захваченные суда. Вместе с тем, добавил он, можно сказать, куда направляется захваченная венесуэльская нефть.

США получили 50 млн баррелей нефти из Венесуэлы

Трамп уточнил, что добываемая в Венесуэле нефть поставляется для переработки на нефтеперерабатывающие заводы США в Хьюстоне. Параллельно США планируют выставить на продажу до 50 млн барр. венесуэльской нефти по рыночной цене.

Президент резюмировал, что в дальнейшем в Венесуэлу придут крупные нефтяные компании, и они заберут столько нефти, что республика «заработает больше денег, чем когда-либо прежде».