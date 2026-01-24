В январе в России огурцы подорожали на 28%

Огурцы в России стали стоить дороже мяса. Росстат сообщил о повышении цен на этот овощ в январе на 28,5%. И только за неделю с 13 по 19 января рост составил 6%, сообщает ведомство.

Это самая высокая динамика подорожания на плодоовощном рынке. Стоимость килограмма короткоплодных огурцов перевалила за 500 рублей, а корнишонов — 900 рублей . При этом средняя цена свинины — 377 рублей за кг, а курицы — 220 рублей. С чем связан такой рост цен на огурцы, говорит гендиректор информационного агентства Fruitnews Ирина Козий:

— Огурцы дорожают ежегодно в зимний период, так же, как и тепличные томаты. Дело в том, что для того чтобы получать урожай этих видов овощей зимой, необходимы достаточно сложные теплицы с системой досвечивания, которая также требует большого количества электроэнергии, что, естественно, делает выращивание дорогим. Если говорить о разнице в цене между томатами и огурцами, то в этом году мы наблюдаем достаточно интересную картину. Дело в том, что томаты именно в этом сезоне у нас достаточно активно импортируются. Ощутимый объем этого вида овощей приходит к нам из Азербайджана, присутствуют турецкие томаты на рынке, и это сдерживает цену. А вот огурцы представлены практически исключительно местной тепличной продукцией и, соответственно, в некоторых случаях оказываются даже дороже, что действительно крайне необычно и удивляет многих потребителей. И всегда зимой томаты были дороже, чем огурцы. Ну, в принципе, они, как правило, более сложны в выращивании: урожайность меньше при схожих затратах на обогрев и освещение тех же самых теплиц. Но вот в этом году мы получили довольно значительный объем томатов из соседних стран. По огурцам производство именно тепличной продукции в России начало развиваться раньше и в большем объеме. То есть, соответственно, большее количество местных огурцов присутствует на рынке. И, к сожалению, не работает вот это вот предположение, что если выращивать все на месте, оно окажется дешевле. Увы, выращивать в России достаточно дорого, особенно зимой.

— Ввозят ли к нам огурцы из-за границы?

— В последнее время их импорт очень существенно сокращался, звучали цифры в том, что он составляет менее 5, но иногда 10% всего объема рынка. Традиционно в зимний период огурцы к нам приходили из Ирана.

В столичных сетевых магазинах килограмм самых дешевых помидоров можно купить за 190 рублей, а огурцов за 280 рублей.