Китай почти вдвое сократил импорт сладостей из России

В 2025 году Китай почти вдвое сократил импорт сладких продуктов из России, включая шоколад, выпечку и десерты из сахара, в результате чего он достиг минимума за восемь лет. Об этом в субботу, 24 января, сообщили РИА Новости со ссылкой на данные китайской статистической службы.

Таким образом, общий объем поставок сладостей из России в Китай за 2025 год составил чуть более 47 миллионов долларов, что в 1,85 раза меньше по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель стал самым низким с 2017 года.

— По поставкам шоколада в Китай Россия опустилась на девятое место с третьего, которое занимала годом ранее, а в топ-три расположились Италия (119,6 миллиона долларов), Швейцария (83,9 миллиона), Бельгия (81,6 миллиона), — говорится в материале.

Ранее стало известно, что Евросоюз в январе — ноябре 2025 года поставил в Россию сладостей на рекордную за последние два года сумму. По данным Евростата, объем экспорта достиг 703,1 миллиона евро, что на восемь процентов больше, чем за аналогичный период годом ранее. Это максимальный показатель с 2023 года.

В декабре в газете New York Times сообщили, что шоколадные батончики Snickers с русскоязычными надписями на упаковках начали продаваться в магазинах Лондона. При этом производящая Snickers компания Mars заявила, что не сможет остановить посредников от покупки этих сладостей и их последующей перепродажи в Европе.