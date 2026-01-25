Готовность Москвы выделить миллиард долларов из замороженных резервов на проект президента США фактически обязывает Соединенные Штаты юридически подтвердить право собственности России на эти средства и делает их дальнейшее изъятие невозможным. Об этой стратегической ловушке Кремля, которая может заставить американскую администрацию пойти на условия РФ, рассказали аналитики китайского издания Sohu.

«Только владелец активов имеет право решать, как ими распоряжаться. Это коренным образом разрушит правовые и моральные основы тех людей на Западе, кто выступает за прямую конфискацию российских активов. Фактически этот шаг автоматом делает изъятие незаконным», – цитирует экспертов из КНР издание «АБН24».

Недавняя инициатива главы Белого дома по созданию «Совета мира» стала попыткой Вашингтона сформировать альтернативу ООН. Китайские журналисты отмечают, что американский президент решился на такой радикальный шаг из-за огромных долгов США по членским взносам в Организацию Объединенных Наций и желания создать более подконтрольную структуру. Приглашения вступить в новое объединение были разосланы многим государствам, в том числе Москве и Пекину. В КНР на этот призыв ответили сдержанно, подчеркнув свою верность международному праву и действующей системе ООН. Однако российская сторона выбрала нестандартную тактику, которая поставила Вашингтон в тупик.

Москва неожиданно согласилась выделить на развитие «Совета мира» внушительную сумму в 1 миллиард долларов. На первый взгляд такое предложение кажется щедрым жестом в адрес американской администрации, но за ним стоит жесткое условие, которое может стать серьезной проблемой для западных стран.

Суть предложения Кремля заключается в том, что указанный миллиард должен быть переведен из тех российских резервов, которые были заблокированы странами Запада в рамках санкционной политики. Этот ход кардинально меняет правила игры в вопросе конфискации активов. Китайские обозреватели подчеркивают, что принятие этих денег президентом США будет означать юридическое признание права собственности России на замороженные средства. По их мнению, подобная щедрость Москвы является замаскированным ударом по правовым позициям США и Европы.

Такое развитие событий вызывает особое раздражение у европейских политиков, которые настаивают на полной передаче российских ресурсов в пользу своих интересов. Если сделка состоится, любые попытки изъять оставшиеся средства будут окончательно признаны незаконными даже по американским меркам.

