Раскрыт механизм возможной передачи $1 млрд активов РФ в Совет мира

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин прокомментировал возможность использования замороженных российских активов в США на сумму 1 млрд долларов.

По его словам, эти средства остаются собственностью России, и именно Москва определит порядок их использования, передает ТАСС.

«Миллиард принадлежит Российской Федерации, и мы дадим распоряжение о том, как мы считаем правильным его использовать», – заявил Орешкин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Он также пояснил механизм возможной операции: «Если американские банки, которым сейчас запрещено исполнять поручения Российской Федерации, эти поручения выполнят, то транзакция таким образом произойдет».

«Все просто», – заключил Орешкин.

Ранее президент Владимир Путин, встречаясь с лидером Палестины Махмудом Аббасом, заявил о готовности России направить 1 млрд долларов на поддержку палестинского народа через Совет мира инициативу, в которую российского лидера ранее пригласил американский президент Дональд Трамп.

«Мы готовы направить миллиард долларов в эту новую структуру — Совет мира, прежде всего для поддержки палестинского народа и восстановления сектора Газа. Эти средства можно взять из активов, замороженных в Соединенных Штатах еще при прежней администрации. Такие варианты обсуждались и ранее», – подчеркнул российский лидер.

Вопрос использования замороженных средств для взноса в Совет мира обсуждался с американской стороной, в том числе во время встречи Путина с американской делегацией в Кремле 22 января.

Путин согласился направить 1 миллиард в Совет мира Трампа

О создании Совета мира Дональд Трамп официально объявил 15 января. Приглашение стать учредителем организации также получил президент Беларуси Александр Лукашенко.