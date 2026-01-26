Бельгийское казначейство может лишиться права размораживать активы

Госсовет Бельгии рассматривает вопрос о незаконности полномочий казначейства страны выдавать разрешения на разблокировку замороженных активов, пишут «Ведомости». Аудитор высшего суда подготовил заключение, в котором признал делегирование этих полномочий незаконным и рекомендовал отменить отказное решение по делу международного инвестфонда с российскими стейкхолдерами.

Партнер бельгийской юрфирмы EU-Sanctions Роланд Муерсонс рассказал изданию, что его клиент — международный инвестфонд — три года судится с властями Бельгии из-за активов, заблокированных в депозитарии Euroclear. Активы обездвижены из-за санкций против ВТБ. В декабре 2022 года фонд подал заявление на получение лицензии для разморозки, однако в августе 2023 года получил отказ от главного управления казначейства министерства финансов Бельгии.

Фонд опротестовал решение в госсовете, указав, что казначейство не является официально назначенным органом для выдачи таких лицензий. В декабре 2023 года бельгийские власти выпустили королевский указ, который уполномочил министра финансов выдавать разрешения на разморозку, а также указ министра о делегировании полномочий главе казначейства, пишет газета. Однако в апреле 2024 года фонд получил второй отказ.

Аудитор госсовета признал делегирование полномочий незаконным, отметив строгость бельгийского законодательства в вопросах права собственности. По его мнению, королевский указ наделяет министра финансов полномочиями без достаточной законодательной базы. Кроме того, внутренний регламент минфина Бельгии не допускает делегирования полномочий, резюмировал аудитор, сообщает издание.

Госсовет может вынести решение по делу к лету 2026 года, ожидает Муерсонс. Высший суд следует мнению аудитора в 80–90% случаев. Положительное решение повлияет на все обжалованные отрицательные решения казначейства, считает адвокат. Партнер коллегии адвокатов Delcredere Андрей Рябинин отметил, что действия Бельгии подрывают базовые принципы правовой определенности и гарантий прав собственности.