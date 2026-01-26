Розничные продажи алкоголя в России в 2025 году снизились почти на 10%

Объем розничной продажи алкогольной продукции в России по итогам января-декабря 2025 года составил 205,8 млн декалитров (дал), что на 9,3% меньше показателя за аналогичный период 2024 года. Такие данные содержатся в материалах Росалкогольтабакконтроля. В статистику не включены пиво, пивные напитки, сидр, пуаре.

Снижение зафиксировано по большинству категорий алкогольной продукции. Продажи спиртных напитков крепостью свыше 9% в 2025 году составили 120 млн дал, что на 1,1% ниже уровня предыдущего года. В частности, розничная продажа водки сократилась на 3,6% - до 73,3 млн дал, коньяка - на 9,2%, до 12,9 млн дал.

При этом рост продемонстрировали отдельные категории крепкого алкоголя. Так, объем продаж ликеро-водочных изделий увеличился на 12,7% и достиг 18,8 млн дал, а реализация других спиртных напитков выросла на 3,6%, до 15,0 млн дал.

Наиболее значительное падение показала слабоалкогольная продукция: ее розничные продажи в 2025 году сократились почти на 87% - до 1,5 млн дал.

Снижение также отмечено в сегменте винодельческой продукции. Продажи виноградного вина уменьшились на 1,9% и составили 56,0 млн дал, игристых вин - на 3,2%, до 22,8 млн дал. Реализация виноградосодержащих напитков без этилового спирта снизилась более чем в два раза, с содержанием этилового спирта - на 7,6%.

Продажи плодовой алкогольной продукции по итогам года сократились на 73,1% - до 2,5 млн дал. В том числе объем реализации плодовых алкогольных напитков снизился более чем на 80%.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что главной причиной снижения продаж алкоголя стало значительное подорожание вследствие роста акцизов, минимальных розничных цен.

Ликеро-водочные изделия растут из-за подорожания вина (потребители переключаются в том числе на настойки) плюс на такие напитки сейчас наблюдается мода, особенно среди молодежи, говорит эксперт.

Также он отмечает переключение потребителей с водки и коньяка на другие виды крепкого алкоголя - виски, ром, джин.

Вина "припали" из-за роста цен у наших производителей.

"Хотя производство и тихих, и игристых вин значительно выросло, продавать его по таким ценам потребителям сложнее. К тому же эффект от ужесточения требований к качеству вина (вином может называться только если оно сделано из отечественного винограда) постепенно нивелируется, и на рынке вновь появляется винодельческая продукция низкого качества", - утверждает Шапкин.

Плодовая алкогольная продукция, которую по закону нельзя теперь даже называть вином, вообще в глубоком минусе. И это, по мнению Шапкина, незаслуженно, поскольку большая часть территории страны непригодна для выращивания винограда. "Да и не дает борьба с ней ничего, поскольку часть фруктовых вин мимикрировали в сидры", - добавляет он.