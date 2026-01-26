Орбан призвал фермеров ЕС объединиться против импорта зерна с Украины

Дешевый импорт зерна из Украины и стран Меркосур (входят Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай и Боливия) в Евросоюз служит интересам торговцев, а не европейских фермеров. Поэтому последние должны объединиться. Об этом в соцсети X написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«В Европе разворачивается тихая битва между торговцами и производителями. Дешевый импорт из Меркосур и Украины служит интересам торговцев, а не наших фермеров. Если местное сельское хозяйство не будет защищено, суверенитет будет утрачен. Пришло время европейским фермерам объединиться», — отметил он.

17 января Евросоюз заключил соглашение о свободной торговле с Меркосур. При этом фермеры из некоторых стран ЕС высказались против этого договора. Парламентская группа «Патриоты» выступила инициатором третьего вотума недоверия к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за решения подписать соглашение с Меркосур.

Аграрное лобби ЕС и ряд правых партий посчитали, что соглашение может разрушить европейскую модель сельского хозяйства и откроет путь для дешевой продукции из Южной Америки в ЕС, которая может вытеснить местных производителей. В ЕС вотум недоверия к фон дер Ляйен отклонили.

Также недавно экс-глава разведки НАТО Арндт Фрайтаг фон Лорингофен отмечал, что вступление Украины в ЕС принесет Евросоюзу «огромные проблемы» в сельском хозяйстве и экономике в целом, и такой шаг противоречит интересам европейских фермеров.