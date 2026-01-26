Стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $5 000 за тройскую унцию, после самого большого недельного роста со времени финансового кризиса 2008 года на фоне политического кризиса и ослабления доллара. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Цена на золото продолжает расти, поскольку инвесторы, по данным издания, "устремляются к этому защитному активу на фоне растущей геополитической напряженности и усиливающихся опасений по поводу государственных расходов в развитых странах", в том числе в Японии.

Исторический рост стоимости драгоценного металла за последние два года "обусловлен всплеском интереса инвесторов и стремлением центральных банков диверсифицировать свои портфели, отказавшись от доллара", говорится в публикации.

По словам координатора отдела глобальных исследований сырьевых товаров в Goldman Sachs Саманты Дарт, "это вариант для инвесторов, позволяющий диверсифицировать капиталовложения в условиях неопределенности в денежно-кредитной и налоговой политике". В числе факторов повышения цен на драгоценный металл она назвала происходящее на рынке облигаций в Японии, поскольку золото "рассматривается как безопасное убежище".

Аналитики отметили, что рост доходности облигаций в Японии на прошлой неделе из-за опасений по поводу амбициозных планов государственных расходов усилил давление на стоимость драгоценного металла. К повышению спроса привело ослабление доллара, сказал главный инвестиционный директор по Азии в BNP Paribas Wealth Management Прашант Бхаяни.