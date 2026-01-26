Золото за год подорожало более чем на 80%

Цены на золото побили очередной исторический рекорд. Стоимость апрельского фьючерса за унцию драгоценного металла превысила психологическую отметку 5000 долл. и продолжает расти. Пока не просматривается не то что исчезновения, но даже ослабления хотя бы одного из факторов, разгоняющих спрос и цены на золото.

Как следует из данных биржевых торгов, по состоянию на середину дня в понедельник новый исторический максимум цен на золото составлял 5145,39 долл. за тройскую унцию. Таким образом, всего лишь за один последний год драгметалл подорожал более чем на 80% (за неполные полтора года - в два раза), а за пять лет рост его стоимости составил больше 175%.

Золото как "тихая гавань" для инвесторов активно дорожает весь последний год из-за скачка спроса на фоне геополитической напряженности в мире, тарифных войн администрации президента США Дональда Трампа, активной скупки драгметалла в резервы центральными банками развивающихся стран, также более привлекательным металл делают снижение курса доллара и нацеленность Федеральной резервной системы (ФРС) США на снижение базовой процентной ставки.

Довольно легкое преодоление психологических 5000 долл. за унцию (меньше недели назад, например, она стоила 4700 долл.) связано с угрозами по поводу полномасштабной торговой войны с Европой, заявлений Трампа по Гренландии, операцией США по захвату президента Венесуэлы, уголовным расследованием в отношении главы ФРС Джерома Пауэлла, а также новыми угрозами Канаде 100%-ными пошлинами на весь экспорт в США в случае заключения торгового соглашения с Китаем - все это пугает рынок, поясняет главный экономист банка "Зенит" Марина Никишова.

"Кризис доверия к администрации США и к американским активам усугубляется. Совокупная стоимость золотых резервов центральных банков к концу декабря 2025 года вплотную приблизилась к 4 трлн долл., превысив объем мировых вложений в государственные облигации США", - добавляет она.

По мнению эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Виталия Манжоса, с технической точки зрения наблюдается феномен самоподдерживающегося повышения цены на золото.

"В то же время наиболее оптимистичные инвесторы продолжают покупать золото и производные инструменты по любой цене. Однако не стоит забывать, что такой "вертикальный" рост цены довольно часто завершается резким коррекционным спадом", - предупреждает он.

Тем не менее фундаментальные факторы, разгоняющие цены на золото (и на все драгметаллы - в частности, унция серебра тоже обновила исторический рекорд в 110 долл.), пока остаются в силе. И крупнейшие инвестбанки теперь регулярно переписывают свои прогнозы по стоимости золота. В том числе Goldman Sachs вновь повысил свой прогноз стоимости золота на конец 2026 года с 4900 до 5400 долл. за унцию. Текущие оценки отраслевых аналитиков по максимальным и минимальным ценам на золото в 2026 году находятся в очень широком диапазоне от 3450 до 7150 долл. за унцию, подчеркивает Манжос.