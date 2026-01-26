Золото за год подорожало более чем на 80%

Цены на золото преодолели психологическую отметку в 5000 долларов. Что разгоняет спрос и цены на драгметалл?
Цены на золото побили очередной исторический рекорд. Стоимость апрельского фьючерса за унцию драгоценного металла превысила психологическую отметку 5000 долл. и продолжает расти. Пока не просматривается не то что исчезновения, но даже ослабления хотя бы одного из факторов, разгоняющих спрос и цены на золото.
Как следует из данных биржевых торгов, по состоянию на середину дня в понедельник новый исторический максимум цен на золото составлял 5145,39 долл. за тройскую унцию. Таким образом, всего лишь за один последний год драгметалл подорожал более чем на 80% (за неполные полтора года - в два раза), а за пять лет рост его стоимости составил больше 175%.
Золото как "тихая гавань" для инвесторов активно дорожает весь последний год из-за скачка спроса на фоне геополитической напряженности в мире, тарифных войн администрации президента США Дональда Трампа, активной скупки драгметалла в резервы центральными банками развивающихся стран, также более привлекательным металл делают снижение курса доллара и нацеленность Федеральной резервной системы (ФРС) США на снижение базовой процентной ставки.
Довольно легкое преодоление психологических 5000 долл. за унцию (меньше недели назад, например, она стоила 4700 долл.) связано с угрозами по поводу полномасштабной торговой войны с Европой, заявлений Трампа по Гренландии, операцией США по захвату президента Венесуэлы, уголовным расследованием в отношении главы ФРС Джерома Пауэлла, а также новыми угрозами Канаде 100%-ными пошлинами на весь экспорт в США в случае заключения торгового соглашения с Китаем - все это пугает рынок, поясняет главный экономист банка "Зенит" Марина Никишова.
"Кризис доверия к администрации США и к американским активам усугубляется. Совокупная стоимость золотых резервов центральных банков к концу декабря 2025 года вплотную приблизилась к 4 трлн долл., превысив объем мировых вложений в государственные облигации США", - добавляет она.
По мнению эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Виталия Манжоса, с технической точки зрения наблюдается феномен самоподдерживающегося повышения цены на золото.
"В то же время наиболее оптимистичные инвесторы продолжают покупать золото и производные инструменты по любой цене. Однако не стоит забывать, что такой "вертикальный" рост цены довольно часто завершается резким коррекционным спадом", - предупреждает он.
Тем не менее фундаментальные факторы, разгоняющие цены на золото (и на все драгметаллы - в частности, унция серебра тоже обновила исторический рекорд в 110 долл.), пока остаются в силе. И крупнейшие инвестбанки теперь регулярно переписывают свои прогнозы по стоимости золота. В том числе Goldman Sachs вновь повысил свой прогноз стоимости золота на конец 2026 года с 4900 до 5400 долл. за унцию. Текущие оценки отраслевых аналитиков по максимальным и минимальным ценам на золото в 2026 году находятся в очень широком диапазоне от 3450 до 7150 долл. за унцию, подчеркивает Манжос.
"Однако стоит учитывать, что фьючерсы на золото сейчас сильно перекуплены. По мере охлаждения текущего ажиотажного спроса цена вполне способна вернуться к отметке 5000 долл. и несколько ниже", - допускает он.