Экономический прогноз на неделю: цены на нефть и курс рубля

Эксперты дали экономический прогноз на неделю. Он касается цен на нефть и курса рубля. Подробности — в материале «Рамблера».

Рубль

По словам Михаила Васильева, главного аналитика Совкомбанка, рубль останется крепким на неделе. Его словам приводит «Российская газета». Ожидаются диапазоны: 74-79 руб./долл., 10,6-11,3 руб./юань, 87-93 руб./евро. Первый квартал благоприятен для рубля из-за низкой деловой активности и продаж юаней из резервов. Налоговый период поддержит рубль, а улучшение геополитики может укрепить курс. Санкции и низкие цены на нефть остаются негативными факторами.

Нефть

Владимир Евстифеев, представляющий банк «Зенит», отмечает, что нефть сохраняет высокую волатильность на фоне геополитической нестабильности. Смягчение риторики со стороны США и прогресс в переговорных процессах по Украине оказывают поддержку котировкам.

Дополнительным позитивным фактором стал пересмотренный в сторону повышения прогноз роста спроса от Международного энергетического агентства (МЭА). Однако эскалация ближневосточного кризиса и сохраняющаяся неопределенность в отношении импортных тарифов США создают давление и могут ограничивать потенциал роста цен. В качестве ожидаемого диапазона на ближайшую перспективу аналитик указывает уровень 62-67 долларов за баррель сорта Brent.

Рынок акций

Александр Шепелев, аналитик «БКС Мир инвестиций», считает, что геополитика сохраняет роль ключевого драйвера рынка. Возобновление переговоров по Украине может повысить волатильность. В этих условиях индекс Мосбиржи способен достичь уровня 2850 пунктов при позитивных сигналах или опуститься до 2700 пунктов на негативе. Крепкий рубль выступает сдерживающим фактором для роста акций.

Инвестору на заметку

Среди важных внешних событий недели Шепелев выделяет заседание ФРС США и публикацию отчета о ВВП еврозоны. Также отчитается ряд крупных американских компаний. На российском рынке внимание будет приковано к операционным результатам Henderson, производственным показателям «Все инструменты» и Дню инвестора компании «Самолет».

Как пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков, на этой неделе важны переговоры по Украине. В понедельник «Мосгорломбард» обнародует результаты за 2025 год, а Владимирский химзавод прекратит выплату дивидендов. 28 января Henderson и «Норникель» представят итоги. 29 января пройдет аукцион по Домодедово.