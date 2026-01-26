Назван «спасательный круг» Украины

Ключевым спасением для энергетической безопасности Украины может стать сжиженный природный газ (СПГ) из США. С таким заявлением выступил Джеймс О’Брайен, глава отдела торговли компании «Д.Трейдинг», входящей в украинский энергохолдинг ДТЭК, передает РИА Новости.

О’Брайен подчеркнул, что американский СПГ является не риском, а настоящим «спасательным кругом» для страны. По его словам, ДТЭК не планирует сворачивать сотрудничество с американскими поставщиками, а, напротив, будет стремиться к увеличению объемов поставок. Это необходимо, чтобы покрыть прогнозируемую острую нехватку энергоресурсов в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе уже в 2026-2027 годах.

Ранее, в июне 2024 года, «Д.Трейдинг» заключила соглашение с американской компанией Venture Global о поставках СПГ в Украину и страны Восточной Европы. Сделка направлена на поддержку долгосрочных потребностей региона в энергетической безопасности и предусматривает доступ к регазификационным мощностям и газопроводам.

Китай неожиданно начал наращивать импорт российского СПГ

Как ранее сообщалось, в 2025 году Европа установила новый рекорд по закупкам сжиженного природного газа (СПГ), импортировав 175 миллиардов кубометров, что повысило его долю в энергетическом балансе региона до 38%. Такие данные приводятся в отчете Международного энергетического агентства по газовому рынку, опубликованном 23 января. За год страны Европы увеличили импорт СПГ на 30%, достигнув рекордного уровня закупок.