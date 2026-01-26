Новый кризис: экономика ЕС стала зависимой от холодной зимы

Цены на газ в Европе 22 января превысили психологическую отметку в $500 за тысячу кубометров, достигнув максимума с марта прошлого года. Повышение за сутки составило 4%, пишут «Известия».

Причина — аномально холодная зима, которая привела к рекордному расходу газа из подземных хранилищ (ПХГ). Уровень их заполнения в ЕС опустился ниже 49%, тогда как год назад он составлял почти 80%.

Это обнажило структурную проблему европейской энергосистемы, лишившейся стабильных трубопроводных поставок. Теперь цены в ЕС напрямую зависят от глобального рынка СПГ и погоды на других континентах. Экстремальные холода в США уже вызвали там скачок цен и сократили объемы доступного для экспорта газа.

Быстрое опустошение хранилищ означает, что весной и летом 2026 года Европе придется закупать газ в условиях «рынка продавца» по высоким ценам. Аналитики не исключают рост котировок до $600 за тысячу кубометров в случае продолжения холодов.

Ситуацию усугубляют долгосрочные факторы: планируемый полный отказ ЕС от российского СПГ к 2027 году, жесткие экологические стандарты для импортного газа и возможность использования Вашингтоном поставок СПГ как инструмента политического давления. В итоге энергетическая безопасность Европы становится крайне хрупкой и будет зависеть от температурного графика каждую зиму.