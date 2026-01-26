Совет Евросоюза утвердил полный запрет на поставки российского СПГ в Европу с 1 января 2027 года, трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.

— Импортировать российский трубопроводный газ и СПГ в ЕС отныне будет запрещено. (...) Полный запрет на поставки российского СПГ вступит в силу с начала 2027 года, а на трубопроводный газ — с 30 сентября 2027 года, — говорится в заявлении Совета ЕС.

Ранее западные СМИ заявили, что Европейский союз на фоне конфликта в Гренландии сам загнал себя в ловушку, отказавшись от газа из РФ и попав в энергетическую зависимость от Соединенных Штатов.

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель сказала, что отказ от российских энергоресурсов ведет к краху экономической модели ФРГ. По ее мнению, для восстановления конкурентоспособности стране нужно вернуться к атомной энергетике и возобновить закупки доступных газа и нефти из РФ.

Объем поставок газа из России в Европейский союз (ЕС) по итогам 2025 года сократился до 37,99 миллиарда кубометров. Согласно данным компании Bruegel, Москва заняла третье место среди основных поставщиков газа в Европу.