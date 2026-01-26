Америка начала замерзать: в стране фиксируют рекордный рост цен на газ

В США из-за мощного зимнего шторма и арктического похолодания цены на природный газ на ключевом хабе «Генри Хаб» превысили $6 за миллион британских тепловых единиц, достигнув максимума с декабря 2022 года. Основной причиной стала рекордная нагрузка на отопление, которая привела к сбоям в поставках, передает Bloomberg.

Экстремальные погодные условия привели к приостановке почти 10% суточной добычи газа в стране, создав перегрузки в электросетях и вызвав отмену тысяч авиарейсов. Крупнейший оператор электросетей на восточном побережье призвал обеспечить бесперебойные поставки топлива в ожидании пикового потребления.

Снижение поставок газа затронуло и заводы по сжижению природного газа (СПГ) для экспорта, что может повлиять на мировые поставки. На фоне кризиса фьючерсы на газ с поставкой в феврале резко выросли, а акции некоторых энергокомпаний упали более чем на 19%.

Миллионы замерзают: США столкнулись с самой суровой бурей в истории

Аналитики отмечают, что истечение срока действия февральского контракта в среду снижает ликвидность рынка и усиливает волатильность. При этом мартовский фьючерс уже вырос на 11%, что указывает на сохранение высокого ценового давления в ближайший месяц.