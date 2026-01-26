Запрет Европейского союза (ЕС) на импорт российского газа является «идеологической глупостью».

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицов ходе заявления для прессы, трансляцию вело Словацкое телевидение и радио (STVR).

«Это абсолютная идеологическая глупость. Я горжусь Словакией, потому что мы голосовали против… Я также горжусь тем, что вместе с Венгрией мы подаем иск против Европейской комиссии», — сказал глава словацкого кабмина.

Фицо добавил, что Еврокомиссия грубо обошла принцип единогласия, приняв подобное решение квалифицированным большинством.

26 января Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта европейские страны должны подготовить «национальные планы по диверсификации импорта газа». К концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти. В Кремле подчеркнули, что страны ЕС, избавившись от эфемерной зависимости от России, угодили в реальную зависимость от США.