Покупатель российской нефти предложил новый способ оплаты

Резервный Банк Индии предложил новый способ упростить трансграничные платежи в сегментах торговли и туризма. Об этом сообщило издание Berliner Zeitung.

Речь идет о том, чтобы связать цифровые валюты центральных банков БРИКС. Предполагается, что соответствующая инициатива войдет в повестку дня саммита организации 2026 года, который должна принять Индия.

Отмечается, что если задуманное удастся реализовать, то государства БРИКС смогут обрабатывать транзакции напрямую, не обращаясь к клиринговым центрам, работающим с долларами.

В начале декабря прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что на тот момент страны БРИКС не ставят задачу создать единую валюту. Глава государства считает, что такой процесс должен быть спокойным, дабы избежать грубых ошибок.

В июле 2024 года посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что в БРИКС создаются инструменты независимой финансовой системы и начались переговоры об учреждении единой валюты. Однако последнее он призвал не рассматривать как дело ближайшего будущего.