Страна ЕС оспорит запрет на импорт газа из России в суде

Братислава обратится в суд ЕС для аннулирования запрета на импорт российского газа в Евросоюз с 2027 года.

Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар.

"Мы не можем принять решения, которые не отражают реальные возможности отдельных стран. Поэтому мы обратимся в Суд ЕС и инициируем процедуру отмены регламента REPower EU", - приводит слова Бланара пресс-служба МИД Словакии.

В словацком внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что представитель Братиславы голосовал против утверждения инициативы по запрету импорта российского газа.

Ранее в понедельник Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 2027 года. СПГ из РФ будет запрещено импортировать в Евросоюз с 1 января 2027 года, а трубопроводный газ - с 30 сентября 2027 года. В Брюсселе также ввели штраф за импорт газа из РФ после начала действия запрета. Для европейских компаний он составит 300% суммы сделки, или 3,5% годового оборота, а для физических лиц - не менее €2,5 млн.