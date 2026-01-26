«Новая эра» и двойной шок: мир столкнулся с очередной угрозой

Глобальный рынок промышленных металлов вступил в новую эру острого дефицита, который к началу 2026 года перешел в решающую фазу. Причиной стал взрывной спрос на инфраструктуру искусственного интеллекта и жесткие ограничения на добычу в ключевых странах-поставщиках, таких как Китай и Индонезия, передает РИА Новости.

Медь продолжает дорожать из-за истощения традиционных месторождений и растущих потребностей дата-центров. Олово, ставшее самым дефицитным металлом, достигло отметки в 49 412 долларов за тонну на фоне сокращения поставок и высокого спроса со стороны электронной промышленности.

Цены на никель поддерживаются на высоком уровне из-за сокращения экспортных квот в Индонезии. Литий дорожает из-за дефицита запасов и растущего спроса на системы накопления энергии.

Алюминий сохраняет стабильно высокие цены из-за ограничений на производство в Китае и перебоев с поставками сырья. Цинк также растет в цене вследствие дефицита концентрата и мер по стимулированию строительного сектора в КНР.

Эксперты отмечают, что промышленные металлы превращаются в ключевой инструмент геополитического влияния и становятся своеобразной «жесткой валютой» технологического суверенитета в современном мире.