«Тревожный сигнал»: немцев предупредили о серьезном ударе по финансам

В Германии к 2035 году социальные взносы могут достичь половины от зарплаты, что нанесет серьезный удар по доходам миллионов граждан. Согласно прогнозу берлинского института IGES, отчисления на медицину, пенсии, страхование по безработице и уход в ближайшее десятилетие вырастут почти до 50% от заработной платы, передает издание Bild.

Сейчас эти взносы составляют 42,7%, и их бремя распределяется между работником и работодателем. Однако без срочных реформ финансовая нагрузка на население резко возрастет.

Например, при зарплате в 2500 евро ежемесячные взносы работника могут увеличиться с 533 до 625 евро — почти на 1100 евро в год. Для тех, кто зарабатывает 3500 евро, годовая доплата составит около 1530 евро, а при доходе в 4500 евро — почти 2000 евро.

«Это драматическое развитие событий должно стать последним тревожным сигналом для всех заинтересованных сторон, чтобы они быстро приступили к необходимым реформам», — заявил глава страховой компании DAK Андреас Шторм в интервью газете BILD.

Расчеты показывают, что дефицит в системе медицинского страхования может достичь 12 миллиардов евро уже в 2027 году, что усугубит и без того тревожную финансовую перспективу для немецких работников.