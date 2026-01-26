«Политический садомазохизм»: эксперт об отказе ЕС от газа из России

Эксперт РАН, политолог-американист Константин Блохин заявил, что полный отказ от российского газа приведет Евросоюз к зависимости от США. Об этом сообщает News.ru.

Совет ЕС 26 января согласовал правила отказа от импорта российского газа в страны Евросоюза. В Брюсселе заявили, что полный запрет на импорт СПГ вступит в силу в начале 2027 года, а на трубопроводный газ - с осени 2027-го.

«Евросоюз выбирает для себя худший сценарий, какой только может быть. Он лишает себя не только относительно дешевых поставок газа из РФ, но и политической субъектности. <…> Это вообще выглядит не просто как какое-то унижение, а как политический садомазохизм», - заявил Блохин.

По мнению политолога, Европа окажется полностью зажата в «американских геоэкономических тисках». Блохин указал, что у ЕС есть всего два способа получать углеводороды: либо покупать у США за «бешеные деньги», либо приобретать на Ближнем Востоке, который тоже отчасти контролируется США.

Американист добавил, что в новой стратегии национальной безопасности США Европа «вообще лишена политической субъектности» и рассматривается как враждебная сила.