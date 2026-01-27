Спрогнозировано обрушение поставок российской нефти в Европу

В обозримом будущем доля российской нефти в структуре европейского импорта продолжится держаться в районе 1-2 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз аналитиков финансовой группы «Финам».

© Лента.ру

В настоящее время единственным каналом поставок российского сырья в страны Евросоюза (ЕС) остается нефтепровод «Дружба», отметили эксперты. По нему нефть из России экспортируется в центральноевропейские государства.

«ЕС практически перестал покупать российскую нефть», — констатировал аналитик фингруппы Сергей Кауфман.

Полностью отказаться от импорта российского сырья власти ЕС запланировали к началу 2027 года. Это же касается поставок других видов энергоресурсов из РФ — природного и сжиженного газа. В этом году вступил в силу запрет на транзит российского газа в Европу. Этот пункт должен стать ключевым в стратегии ускоренного отказа ЕС от импорта отечественных энергоресурсов.

Президент Финляндии Александр Стубб отмечал, что после сведения к нулю зависимости Европы от поставок российской нефти важным экспортером сырья в регион может стать Казахстан. Оставшуюся же долю после окончательного вытеснения России с европейского энергорынка, скорее всего, поделят между собой Норвегия, США, а также страны Ближнего Востока, Центральной Азии и восточной части Закавказья (Азербайджан).