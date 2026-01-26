Цены на газ в США взлетели из-за арктического шторма

Цена на природный газ в США подскочила почти на 20 процентов. Об этом сообщает Bloomberg.

© Lenta.ru

Стоимость голубого топлива взлетела из-за заморозков, охвативших большую часть страны. Из-за арктического шторма спрос на отопление резко увеличился, что привело к перебоям в поставках.

Фьючерсные контракты на поставку топлива подорожали впервые с 2022 года свыше шести долларов за миллион британских тепловых единиц (BTU, чуть менее 29 кубометров). Неделей ранее стоимость газа взлетела на 70 процентов — самый большой недельный рост за всю историю с 1990 года.

Из-за зимнего шторма было остановлено почти 10 процентов добычи природного газа в США, в то время как спрос на топливо для отопления и электростанций резко вырос. Сильные морозы привели к перегрузке электросетей и нарушению транспортного сообщения, из-за чего были отменены тысячи рейсов. Крупнейший сетевой оператор США настаивает, чтобы электростанции обеспечили бесперебойные поставки природного газа, так как из-за низких температур потребление электроэнергии достигнет зимнего максимума.

Трейдеры оказались застигнуты врасплох масштабом перебоев в ключевых экспортных центрах. Начало года на мировых газовых рынках было нестабильным, и более серьезные последствия, чем те, которые уже заложены в стоимость, могут привести к дальнейшему росту цен, отмечает Bloomberg.

Джеймс О'Брайен, глава отдела торговли в D.Trading, подразделения крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК заявил, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу являются для Украины не риском, а спасательным кругом. Сейчас Киев стремится увеличить сотрудничество с американскими поставщиками, чтобы справиться с дефицитом предложения в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. По словам О'Брайена, рынок США остается самым ликвидным в мире.